Каршеринг по паспорту отца: в Уфе задержали подростка

Вчера, 25 марта, на улице Энтузиастов инспекторы ДПС остановили автомобиль «Фольксваген Поло», принадлежащий каршеринговой компании. За рулем находился несовершеннолетний водитель без прав.
Как выяснилось, юноша арендовал машину без ведома родителей, используя аккаунт отца. На место задержания вызвали законного представителя подростка. При нем парня отстранили от управления, а автомобиль поместили на спецстоянку.
В отношении несовершеннолетнего составлен административный материал. Кроме того, собранные документы в отношении родителей направлены в КДН и ЗП. Мать и отца привлекут к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.
