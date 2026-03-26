Каршеринг по паспорту отца: в Уфе задержали подростка

Как выяснилось, юноша арендовал машину без ведома родителей, используя аккаунт отца. На место задержания вызвали законного представителя подростка. При нем парня отстранили от управления, а автомобиль поместили на спецстоянку.

В отношении несовершеннолетнего составлен административный материал. Кроме того, собранные документы в отношении родителей направлены в КДН и ЗП. Мать и отца привлекут к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.