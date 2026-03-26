Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО по вопросам демографии

Глава Башкортостана принял участие в заседании Совета при полномочном представительстве Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова по вопросу государственной демографической политики на сельских территориях. Радий Хабиров подчеркнул, что 37% граждан в республике проживают за пределами городов. Во избежание снижения численности населения в регионе предпринимают действия по сохранению социальной инфраструктуры и экономики. В их числе и реализация программы комплексного развития сельских территорий.