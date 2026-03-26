Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО по вопросам демографии

В Бураево школу будем строить, также там будет физкультурный центр. В Альшеевском районе будет крытый каток, но и достаточно много по линии благоустройства территорий, а на следующей неделе откроем поликлинику в Аскарово. Мы шесть поликлиник уже сделали и запустили, это очень важно, потому что в основном это детские поликлиники, также открыли уже четыре женские консультации, которые тоже очень важны. Конечно, всё зависит от уровня финансирования, атмосферы в обществе по отношению к людям, которые имеют детей, многодетные. У нас, на мой взгляд, эта работа ведётся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан