Радий Хабиров принял участие в заседании Совета ПФО по вопросам демографии

Глава Башкортостана принял участие в заседании Совета при полномочном представительстве Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова по вопросу государственной демографической политики на сельских территориях. Радий Хабиров подчеркнул, что 37% граждан в республике проживают за пределами городов. Во избежание снижения численности населения в регионе предпринимают действия по сохранению социальной инфраструктуры и экономики. В их числе и реализация программы комплексного развития сельских территорий.

В Бураево школу будем строить, также там будет физкультурный центр. В Альшеевском районе будет крытый каток, но и достаточно много по линии благоустройства территорий, а на следующей неделе откроем поликлинику в Аскарово. Мы шесть поликлиник уже сделали и запустили, это очень важно, потому что в основном это детские поликлиники, также открыли уже четыре женские консультации, которые тоже очень важны. Конечно, всё зависит от уровня финансирования, атмосферы в обществе по отношению к людям, которые имеют детей, многодетные. У нас, на мой взгляд, эта работа ведётся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
