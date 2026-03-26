Башкирия усилит позиции в научно-технологическом развитии

Башкортостан усилит позиции научно-технологического центра международного значения. Такие перспективы ждут республику в 2030-х годах. К этому выводу пришли специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций под руководством российского политолога Дмитрия Орлова. База для усиления позиций республики последовательно закладывалась командой Радия Хабирова, начиная с 2019 года.

Так, по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2025 года, Башкортостан занял третье место в России, разделив его с Московской областью. Региону удалось и сохранить промышленный потенциал, и перенастроить часть предприятий для решения задач СВО. За два года произведено более 10 тысяч дронов. При этом в Башкортостане не остаётся в стороне социальная инфраструктура и расширяются меры поддержки населения, в том числе для участников СВО и их семей действует 55 мер.

В 2025 году капитально отремонтированы 35 школ, два детских сада, два колледжа, открываются школы, в том числе крупнейшая в Приволжском федеральном округе, появились шесть новых поликлиник и 134 ФАПа. В целом, не допущено снижения темпов жилищного строительства – введено более 12,5 млн кв. м. жилья.