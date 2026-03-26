Делегация из Башкирии представила инициативы на форуме «Есть результат!»

От создания современной образовательной инфраструктуры до подготовки кадров: в Нижнем Новгороде в рамках форума «Есть результат!» молодёжь представила инициативы в новую Народную программу «Единой России». В мероприятии приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампред Правительства Дмитрий Чернышенко, представители молодёжных движений, патриотических объединений и образовательных центров, а также студенты, педагоги, наставники и ветераны СВО. Значительный вклад в работу форума внесла делегация из Башкортостана, представили которую более 20 человек.

Представители башкирской делегации внесли свой вклад в формирование предложений по развитию образования, трудоустройству, поддержке инициатив и созданию благоприятной среды для самореализации молодого поколения. В целом, данной теме в республике уделяют особое внимание. Только за последние пять лет в регионе появились семь новых объектов для молодёжи, и в каждом из них сегодня ведётся активная общественная деятельность.