Волонтёры из Башкирии отправили более 600 масксетей в зону СВО

Более 600 маскировочных сетей отправили волонтёры из деревни Савалеево в зону СВО. Штаб открыт с 2022 года, начинали работу со сбора вещей на нужды бойцов, позже развернулась целая мастерская. Сейчас активисты изготавливают антидроновые шторы, сухой душ, браслеты выживания, упаковывают чай, плетут сети, шьют войлочные пояса.
Они собираются вместе, готовят чак-чак и режут лапшу – делают всё возможное, чтобы сделать службу бойцов комфортнее. В течение пары дней в зону спецоперации отправится очередная партия гуманитарного груза, который формируется строго по запросам солдат.