Волонтёры из Башкирии отправили более 600 масксетей в зону СВО

Более 600 маскировочных сетей отправили волонтёры из деревни Савалеево в зону СВО. Штаб открыт с 2022 года, начинали работу со сбора вещей на нужды бойцов, позже развернулась целая мастерская. Сейчас активисты изготавливают антидроновые шторы, сухой душ, браслеты выживания, упаковывают чай, плетут сети, шьют войлочные пояса.