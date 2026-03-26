В Башкирии проходят испытания БПЛА для тушения пожаров

В республике проходят испытания беспилотной техники для тушения пожаров. БПЛА сегодня помогают не только мониторить леса, но и справляться с огнём. Так, сотрудники МЧС провели очередные испытания по применению дронов тяжелого класса.

По легенде, возгорание произошло на пятом этаже многоквартирного дома. При тушении использовали тонкораспылённую воду. Ещё один метод ликвидации огня – сброс специализированных порошковых пакетов и пены. Напомним, Башкортостан – один из первых среди регионов, начавших применять данные технологии. И это особенно важно сейчас, когда возгорания случаются на разных объектах, которые могут быть недоступны.