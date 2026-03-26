«Карма нашей республики» – эксперты прокомментировали ЧП с карстовым провалом в Башкирии

«Карма нашей республики» – закономерным явлением называют специалисты образование карстовых провалов на территории Башкортостана в связи с особенностью горных пород. И вероятность возникновения новых воронок особенно возрастает в период весеннего половодья.

Напомним, сегодня в Бирском районе под землю ушёл автомобиль. ЧП произошло в селе Старобурново. Дорожное покрытие размыли талые воды, грунт обрушился, образовалась воронка диаметром около двадцати и глубиной около трёх метров, в которую провалилась припаркованная «Нива» одного из местных жителей. К счастью, мужчина успел вовремя покинуть автомобиль, машину вытащили, территорию огородили.