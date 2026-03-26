В Уфе пройдёт показ спектакля «Стих в большом городе»

29 марта в Башгосфилармонии пройдёт показ музыкально-поэтического спектакля «Стих в большом городе». В названии постановки – отсылка к известному сериалу. Однако, в отличие от телеэпопеи, героиню волнуют не только туфли и мужчина мечты, а более сложные вопросы: в чём заключается счастье и смысл жизни? Причём ответы кроются в стихах.
Расшифровывая послания известных поэтов и призывая зрителя к переосмыслению, героиня постарается разгадать загадки бытия. На сцене прозвучат стихи Рождественского, Пастернака, Асадова, Евтушенко, Маяковского, Ахматовой и других мастеров слова. Как отмечают создатели спектакля, «Стих в большом городе» – это исследование своих внутренних переживаний через поэтические образы и метафоры.