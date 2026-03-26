В Уфе вынесли приговор мужчине, который разбил окна автобуса

В Калининском районном суде вынесли приговор 39-летнему мужчине, который устроил дебош в автобусе.

Напомним, мужчина в состоянии опьянения устроил скандал в автобусе – ему не понравилось, что водитель открыл лишь одну дверь. После просьбы покинуть салон в порыве агрессии уфимец закидал автобус камнями. Стекла и двери транспорта разбились.