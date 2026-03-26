Житель Башкирии по пути из клуба забил человека

В Кумертау перед судом предстал 30-летний местный житель. Подробности рассказали в прокуратуре.
1 марта прошлого года мужчина возвращался домой в состоянии опьянения после клуба. Он поссорился с 44-летним незнакомцем. Завязалась драка, в ходе которой мужчина нанёс оппоненту 16 ударов по голове и туловищу. Пострадавшего госпитализировали, но спустя две недели он скончался.
Мужчину приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и обязали выплатить детям погибшего 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.