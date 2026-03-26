Отец четверых детей из Башкирии в зоне СВО: «Сердце здесь нужно стальное»

Доброволец из Благовещенска служит сапером на Покровском направлении. За мужество и отвагу он удостоен медалей «За отвагу» и «За храбрость». Дома героя ждут супруга Надежда и четверо детей.
Весточку от бойца изданию «Куюргаза» удалось получить именно в Международный женский день. Уроженец Благовещенска находится в зоне специальной военной операции с лета 2023 года. На передовую ушел вслед за зятем, который, к сожалению, в прошлом году погиб, выполняя боевую задачу.
До СВО «Буздяк» трудился электрогазосварщиком на птицефабрике, вместе с супругой воспитывал четверых детей: 15-летнего Михаила, 13-летнего Евгения, 8-летнюю Наташу и 5-летнего Матвея.
Многодетная семья – давняя мечта супругов. У родителей «Буздяка» трое детей, а в семье Надежды росли восемь детей. Своим родом боец гордится: его дед Максим Рожин сражался с фашистами, а бабушка Варвара трудилась в тылу, приближая Великую Победу.
Первый свой бой помнит до сих пор. Тогда он получил осколочные ранения в обе ноги и провел около трех месяцев в госпитале.
Особую благодарность Буздяк выражает своим боевым товарищам: Шефу, Наилю, Сове, а также Папсу – позывной он выбрал в честь обращения дочки. Отмечает и командира с позывным Кардан, называя его отважным, вдумчивым и грамотным руководителем.
Фото: издание «Куюргаза».