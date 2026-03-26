Отец четверых детей из Башкирии в зоне СВО: «Сердце здесь нужно стальное»

Доброволец из Благовещенска служит сапером на Покровском направлении. За мужество и отвагу он удостоен медалей «За отвагу» и «За храбрость». Дома героя ждут супруга Надежда и четверо детей.

Фото №1 - Отец четверых детей из Башкирии в зоне СВО: «Сердце здесь нужно стальное»

Весточку от бойца изданию «Куюргаза» удалось получить именно в Международный женский день. Уроженец Благовещенска находится в зоне специальной военной операции с лета 2023 года. На передовую ушел вслед за зятем, который, к сожалению, в прошлом году погиб, выполняя боевую задачу.

До СВО «Буздяк» трудился электрогазосварщиком на птицефабрике, вместе с супругой воспитывал четверых детей: 15-летнего Михаила, 13-летнего Евгения, 8-летнюю Наташу и 5-летнего Матвея.

Многодетная семья – давняя мечта супругов. У родителей «Буздяка» трое детей, а в семье Надежды росли восемь детей. Своим родом боец гордится: его дед Максим Рожин сражался с фашистами, а бабушка Варвара трудилась в тылу, приближая Великую Победу.

Первый свой бой помнит до сих пор. Тогда он получил осколочные ранения в обе ноги и провел около трех месяцев в госпитале.

Отмечу: наша оборонка работает хорошо, значительно возросло количество БПЛА в нашей армии. Правда, и противник не спит, но тут уж ничего не поделаешь, чуть ли не полмира против нас, многим хочется Россию «съесть», но не получится.

позывной «Буздяк»

Особую благодарность Буздяк выражает своим боевым товарищам: Шефу, Наилю, Сове, а также Папсу – позывной он выбрал в честь обращения дочки. Отмечает и командира с позывным Кардан, называя его отважным, вдумчивым и грамотным руководителем.

Парни живы, целы. Конечно, были и потери. Сердце здесь нужно стальное, но природа не дала такого. Как с эмоциями справляться? Лично я на боевом задании сосредотачиваюсь на выполнении задачи. Нужно – и точка. Как бы трудно ни было, выстоять. Дай Бог, вернёмся после Победы домой, к детям, жёнам, матерям, к любимым и невестам. Наступит долгожданный мир, и все будут счастливы. Так хочется этого!

позывной «Буздяк»

Фото: издание «Куюргаза».

