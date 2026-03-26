Отец четверых детей из Башкирии в зоне СВО: «Сердце здесь нужно стальное»

Парни живы, целы. Конечно, были и потери. Сердце здесь нужно стальное, но природа не дала такого. Как с эмоциями справляться? Лично я на боевом задании сосредотачиваюсь на выполнении задачи. Нужно – и точка. Как бы трудно ни было, выстоять. Дай Бог, вернёмся после Победы домой, к детям, жёнам, матерям, к любимым и невестам. Наступит долгожданный мир, и все будут счастливы. Так хочется этого!

позывной «Буздяк»