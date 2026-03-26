В Уфе пьяный водитель сбил пешехода и вышел из машины, чтобы добить его

В уфимской Шакше водитель на скорости умышленно сбил пешехода во дворе жилого дома, после чего остановил автомобиль и начал избивать свою жертву. Видео случившегося опубликовал «Честный репортаж».

На кадрах видно, как полуголый мужчина, находящийся в сильном алкогольном опьянении, набросился на оппонента после сделанного замечания. Очевидцы оттащили агрессора от пострадавшего и вызвали скорую помощь.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что заявление зарегистрировано в отделе полиции № 2 УМВД России по Уфе. 39-летнего мужчину доставили в отдел. На него оформлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.