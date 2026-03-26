В Башкирии расширяют круг получателей единого пособия для семей с детьми

Теперь многодетные семьи смогут сохранить выплату, даже если их доход превышает прожиточный минимум, но не более чем на 10%. Нововведение затронет почти тысячу семей республики. Поддержку получат и те, кому уже отказали с начала года. О том, как изменится жизнь многодетных и почему это важно для всей страны – в нашем сюжете.
В этом доме тишина бывает редко: то скрипка запоёт, то фортепиано, то звучат споры о математике. Зиля Раилевна растит пятерых детей. Глава семьи, Ярослав, служит в зоне спецоперации. Старшие дети уже студенты – учатся в Москве, а младшие девочки – школьницы, осваивают музыку, художественную гимнастику и фигурное катание. Андрющенко стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года», но даже у них – не без сложностей.
Ситуация, в которой оказалась семья Андрющенко, знакома многим. Доход чуть выше прожиточного минимума – и пособие теряется, но теперь правила изменились.
К слову, вопрос поддержки многодетных семей стоял в регионах России остро. Даже в конце прошлого года, на Прямой Линии с Президентом страны, жительница Тюменской области обратилась с ним к Владимиру Путину. Тогда глава государства жёстко высказался о системе, которая дестимулирует многодетных работать.
В Башкортостане, в сравнении с другими регионами, менять ситуацию начали раньше. Уже давно обсуждают более гибкие критерии нуждаемости. Всего комплекс мер соцподдержки охватывает свыше 200 тысяч семей с детьми, в их числе – 72 тысячи многодетных. В регионе даже учредили новый праздник – День многодетной семьи, который отмечают 21 декабря.
Новые правила – это не только сохранение выплат, это ещё и честность по отношению к тем, кто растит детей и при этом старается больше зарабатывать. В Госдуме уже готовят норму, которая запретит работодателям устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трёх лет. Президент подписал закон, защищающий имущество многодетных семей от взыскания: теперь земельные участки, выданные бесплатно, и единственное транспортное средство станут «неприкасаемыми».