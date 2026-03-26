В Уфе на брифинге обсудили ситуацию с паводком в Башкирии

В Башкортостане контролируют паводковую обстановку. Представители МЧС и министерств лесного хозяйства и экологии совершили облёт республики и оценили уровень воды в водохранилищах и реках, таких как Белая, Инзер, Нугуш и других. Специалисты также ознакомились с результатами проведения взрывных работ. Через несколько дней планируется повторный облёт.

Сегодня на телеканале БСТ прошёл брифинг, посвящённый теме паводка. В прямом эфире представители профильных министерств и ведомств Башкортостана ответили на вопросы граждан. Главы районов доложили о состоянии водных объектов в своих муниципалитетах. С приходом тепла эта тема особенно важна: уже сегодня на дороге к посёлку Козарез под Уфой произошёл разлив реки.