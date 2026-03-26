В Башкирии усилили контроль за качеством воды в период паводка

В связи с начавшимся паводком специалисты регионального Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии усилили контроль за качеством воды. Частота выездов на водозаборы увеличилась. В первую очередь проводятся микробиологические и санитарно-химические исследования, при этом и сами ресурсоснабжающие организации увеличили кратность отбора проб.
Чтобы добыть воду, нужен огонь. Процедура обжига контрольного крана на водозаборе – обязательная процедура перед взятием проб, чтобы убрать факторы внешнего воздействия: любые микробы на металле погибнут и не попадут в сосуд. Далее специалисты Центра гигиены и эпидемиологии дают немного протечь воде, а после наполняют две тары: стеклянная – стерильная для микробиологических исследований, а пластиковая – для санитарно-химических.
После забора пробы нужно отправить в ближайшую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты не теряют времени и выдвигаются в путь. Из Чишминского района, например, пробы везут в Уфу, в региональный Центр гигиены и эпидемиологии.
Результаты исследований будут готовы в течение нескольких дней. Подобная работа ведётся по всей республике, при этом своим анализом состояния воды занимаются и организации, поставляющие воду. Полный контроль за безопасностью воды.