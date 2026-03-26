В Уфе наградили победителей конкурсов профессионального мастерства

В Уфе подвели итоги республиканских конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. На торжественной церемонии наградили победителей и лауреатов конкурсов «Учитель года Башкортостана», «Учитель башкирского языка и литературы», а также лучших воспитателей дошкольных учреждений. В течение полугода специалисты демонстрировали свои профессиональные навыки на школьных, районных и республиканском этапах.

Сегодня были объявлены лучшие из лучших. В конкурсе «Учитель года Башкортостана» абсолютным победителем стала Ангелина Степанова, преподаватель русского языка и литературы уфимского лицея № 93. В межрегиональном этапе «Учитель года башкирского языка и литературы» первое место заняла Ляйсан Хасанова из Уфы.