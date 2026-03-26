В Уфимском автотранспортном колледже готовят специалистов для работы в аэропорту

Обучение идёт по двум направлениям: транспортная безопасность и сервис на транспорте. В стране всего семь учебных заведений обучают этим специальностям, а в Приволжском федеральном округе – только в Башкортостане. Направление в уфимском колледже появилось всего четыре года назад, и первые выпускники уже работают в воздушных гаванях Уфы, Санкт-Петербурга и Сахалина.

Ручка была изъята у пассажира в аэропорту при досмотре. Студентов учат, что потенциально опасным может оказаться вполне безобидный предмет. Необходимо проявлять смекалку и даже мыслить, как человек, который пытается провезти запрещёнку.

Обучение будущих специалистов ведётся совместно с уфимским аэропортом. Воздушная гавань оказывает поддержку колледжу, так как напрямую заинтересована в качестве подготовки кадров.

В аудитории есть и импровизированные стойки регистрации. Общению с пассажирами тоже нужно учиться. Несмотря на то, что направление новое, студенты уже прославили колледж на Всероссийском профессиональном конкурсе.