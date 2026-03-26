В Башкирии подводят итоги работы проекта «Башкирское долголетие»

Программа, направленная на активную жизнь старшего поколения, ежегодно объединяет десятки тысяч участников. Особое внимание в проекте уделяют не только физическому здоровью, но и когнитивному развитию. О том, как проходят занятия в «Центре досуга», – в нашем сюжете.

Своё утро Мария Галимова теперь начинает не с домашних хлопот, а с необычной зарядки для мышления. В свои 74 года она осваивает нейробику – «аэробику для мозга», комплекс простых упражнений и привычек, направленных на развитие нейропластичности, улучшение памяти, внимания и когнитивных способностей.

Занятия в «Центре досуга» проводятся для жителей в возрасте от 50 лет. Они выстроены так, чтобы охватить все аспекты активного долголетия: от когнитивных тренировок до физической активности.

Здесь можно не только тренировать мозг с помощью нейробики, но и проявить себя в настоящем спорте. Например, Владимир Семёнов выбрал дартс. Пенсионер признаётся: эта игра только на первый взгляд кажется простой. На самом деле, метание дротиков требует железной выдержки, ювелирной меткости и абсолютного спокойствия.

Секрет популярности проекта, отмечает руководство Центра, кроется именно в комплексном подходе. Здесь не просто дают нагрузку на мышцы, но и учат сохранять ясность ума, поддерживать социальные связи. Для этого у пенсионеров есть все возможности – от интеллектуальных битв за шахматной доской и туристических походов до занятий в танцевальном и вокальном ансамблях.