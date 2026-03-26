Дворец борьбы в Уфе: спорт, культура и отдых под одной крышей

Никогда не пустует: республиканский Дворец борьбы, торжественное открытие которого состоялось в 2024 году, продолжает радовать уфимцев и гостей столицы. Сегодня он объединяет в себе не только спортивный комплекс, но и культурно-развлекательный центр. Общая площадь дворца составляет свыше 25 квадратных метров, и в его инфраструктуру входят спортивно-концертный зал, бассейный комплекс и гостиница.

Небывалый по масштабам и архитектуре: настоящий дворец среди типовой застройки. Построенный в греческом стиле спортивный объект впечатляет не только своим внешним видом, но и возможностями. Только в секции борьбы сегодня представлено пять направлений.

Николай Иванов – главный тренер сборной Башкортостана по вольной борьбе. Будущих чемпионов с малых лет он тренирует уже не первый год, но ранее, рассказывает мужчина, работать в таких условиях не приходилось.

Открытие уникального комплекса состоялось в 2024 году и стало настоящим подарком столице Башкортостана к её 450-летию. Здесь представлены залы для единоборств, танцев, тренажерный зал, а также универсальный спортивно-концертный зал, рассчитанный на 3400 посадочных мест. Здесь проводят различные мероприятия и соревнования, в том числе мирового масштаба, а кто-то в стенах Дворца только начинает делать свои первые шаги в спорте. Каждый день здесь тренируются тысячи уфимцев. Также в любое время года и в любую погоду здесь можно и поплавать: во Дворце представлен бассейный комплекс.

Причём Дворец борьбы – подарок не только для уфимцев, но и для гостей столицы. На территории комплекса размещается гостиница, проживать в которой могут как участники соревнований, так и иные категории граждан.