Паводок-2026 в Башкортостане: ответы на главные вопросы

За окном стремительно теплеет. В ближайшие дни на улице ожидается аномально теплая погода.

Каждый год весна для всех экстренных служб - вызов и испытание. А жителей республики тем временем каждый год интересует один вопрос: как сложится ситуация на воде в этом году? Готовы ли к власти к паводку? Что делать, если в доме внезапно появилась вода?

Эти и многие другие вопросы в прямом эфире на телеканале БСТ в рамках специального брифинга мы задали руководителям профильных министерств и ведомств.

Какая сейчас обстановка на реках после свежего мониторинга ситуации с воздуха?

В ходе мониторинга для оценки эффективности проведенных муниципалитетами превентивных работ по ослаблению ледового покрова был произведен облет Центральной и Юго-восточной части Башкортостана, где были оценены наиболее паводкоопасные участки рек. В основном это были те районы, на которых каждый год происходят подтопления. Заторов сейчас на реках нет, наблюдается таяние льда, сохраняется ледостав с полыньями, реки в берегах. Если осадков не будет, то в ближайшие дни начнется ледоход.



Продолжается проведение взрывных работ. Силами войсковой части «Алкино» проведены работы на реке Уршак в Чишминском районе, на реке Инзер в Архангельском и Белорецком, на реке Ай в Дуванском районе.

На сегодняшний день в 31 муниципалитете выполнено чернение льда на площади свыше 27 тыс кв м, в 19 муниципалитетах проведена распиловка льда протяженностью более 9 км.

Какая обстановка сейчас наблюдается на Акъярском водохранилище в Хайбуллинском районе?

Жителей Акъяра это водохранилище обеспечивает питьевой водой. Угрозы подтопления здесь нет, ранее на его территории была проведена снегомерная съемка. Объем половодья находится на уровне нормы - 23 миллионов кубов, а общий объем водохранилища - 49 миллионов. Приток составляет 0,02 кубометра воды в секунду, объем половодья по прогнозам сюда придет ниже нормы. 18 марта здесь были проведены учения, все экстренные службы и главы сельских поселений получили соответствующие поручения. Проводится чернение льда, заключены контракты в том числе на взрывные работы. Под особым контролем находятся 4 населенных пункта, все под контролем.

Какие задачи у МЧС в период половодья?

Главное - предупреждение и прогнозирование. В Башкирии специальные планы реагирования разработаны на 313 населенных пунктов. Специалисты знают, куда будет разливаться вода, что нужно делать населению.

Как делают прогнозы на будущий паводок?

Прежде всего используются данные многолетних значений. Далее на основе ортофотопланов по результатам аэрофотосъемки местности с применением беспилотных авиационных систем МЧС России и прошлогодних прогнозов выясняются затороопасные участки. После проводится аэрофотосъемка территории, а искусственный интеллект анализирует эти снимки.

Какую погоду прогнозируют синоптики?

С 26 марта по 4 апреля ожидается аномально теплая погода, на 8-10 градусов выше нормы. Днем ожидается от 11 до 17 градусов тепла, ночью - до 4 градусов тепла.

Какое колебание температур происходит в разных районах Башкирии?

Северная часть немного прохладнее, но в целом фон будет одинаковый, а в некоторых районах даже до 20 градусов тепла. Ночью же местами ожидаются легкие заморозки. Таким образом, половодье ожидается на 14 дней раньше - это первая декада апреля.

Готовы ли спасатели к такому объему воды?

Да, спасатели готовятся по наихудшему сценарию. В готовности специальная техника, предназначенная для эвакуации населения, откачки воды и мобильный комплекс санитарной обработки для дезинфекции территорий, сооружений и зданий. В прошлом году уже 18 марта все работали в режиме чрезвычайной ситуации.

Какие меры применяются на уровне Правительства Башкортостана?

В начале февраля были проведены оперативные совещания на федеральном уровне. Распоряжением Правительства Республики Башкортостан в марте текущего года утвержден план мероприятий и состав республиканской противопаводковой комиссии.



Созданы республиканская и муниципальные противопаводковые комиссии. Развернут республиканский оперативный штаб. Аналогичные оперативные штабы созданы на территории всех 63 муниципальных образований.

Традиционно подготовка организована с учетом наихудшего сценария, при котором в зону подтопления могут попасть 22 тысяч домов, в которых проживает 86 тысяч человек, в 313 населенных пунктах на территории 44 муниципальных образований. Все начинается с юга. Сейчас все силы и средства подготовлены к паводку: это свыше 13 тысяч человек, порядка 3,8 тысяч единиц техники, 225 единиц плавсредств.



Готово ли к половодью Павловское водохранилище?

На сегодня толщина льда составляет от 40 до 70 сантиметров, лед уже неоднородный и достаточно рыхлый. Здесь постоянно в том числе дежурит специальный болотоход, который может передвигаться по любой поверхности, чтобы в том числе спасать население. А еще десятки людей, техники, которые готовы прийти на помощь к людям.

Когда ожидается пик паводка?

Обычно это конец апреля - начало мая. Территория Башкортостана огромная, где-то снег начинает таять раньше.

Что делают спасатели в Уфе?

Ежедневно по несколько раз в день специалисты проверяют состояние льда, проводятся беседы с населением и рыбаками. По большей части рыбаки прислушиваются и уходят - лед с каждым днем все тоньше и тоньше. В районе Бельского моста было проведено отдельно чернение льда.

Какая ситуация сейчас в СНТ Козарез в Уфе?

Здесь ежегодно переходит перелив дороги. Сейчас там проводится профилактическая работа, здесь на постоянной основе проживают 8 человек, им каждый день доводят оперативную обстановку.

Какие районы могут быть подтоплены в Уфе?

По наихудшему сценарию в зону попадает 291 жилой дом в Кировском, Ленинском районах, Затоне и Деме. Пока это прогноз. Спасатели пытаются максимально охватить население, чтобы жители были готовы к паводку.

Как обстоит ситуация с половодьем в Башкортостане в федеральном разрезе?

Недавно была проведена проверка республики по подготовке к паводку. По состоянию на март 2026 года, согласно оценке, наш регион готов к паводку. Это важно, некоторые регионы получают оценку “ограниченно готовы”. Оценивают всё: начиная от исполнения предписаний надзорных органов, республиканского смотра сил и средств до проверки системы оповещения населения и готовности на местах.

Не будет ли страдать природа от половодья? Как оно скажется на экологии?

Влияние определенное будет, но в целом Минэкологии Башкортостана каждый год определяет зоны затопления, на которых ограничивается какая-либо сельскохозяйственная деятельность.

Что сделать в своем доме, чтобы избежать последствий паводка?

Необходимо разрыхлить снег, очистить придомовую канаву - это поможет избежать последствий. Не забыть поднять мебель, выключить электричество, перекрыть газ и воду, а также позаботиться заранее о вывозе домашних животных в безопасное место.

Что делать с питьевой водой во время паводка? Как определить, что с водой все в порядке?

Качество воды, особенно в частных колодцах, контролируют муниципалитеты. Делаются заборы воды. После паводка нужно обязательно кипятить воду - это обязательная превентивная мера. В республике уже определены источники водоснабжения, которые могут попасть в зону подтопления. Все необходимые предписания муниципалитетом от специалистов Роспотребнадзора уже выданы. Важно, что любой человек может прийти в отделения Центра гигиены и эпидемиологии и сдать воду на анализ.

Как подготовиться к половодью?

В первую очередь нужно не использовать сырую воду во время подтопления. Лучше использовать только бутилированную воду или кипяченую. Для колодца и его обработки нужно иметь запас специфичных дезинфицирующих средств.

Что еще тревожит спасателей весной кроме половодья?

В эти дни начинается подготовка к пожароопасному сезону. В прошлом году 18 марта было подтопление в деревне Азово, а уже 20 марта произошел первый природный пожар в районе Сибая. В период половодья возрастают риски пожаров, связанных с неисправностью электрооборудования: сырость, влага вызывают, как правило, замыкание электросетей и последующее возгорание. Об этом нужно помнить самим гражданам

На какие водохранилища обращают максимальное внимание?

На контроле находится Юмагузинское и Павловское водохранилища. От ситуации на них зависит в целом половодье в Башкортостане.

Если прогноз ухудшается ночью, как быстро оповестят жителей?

В каждом районе созданы оперативные штабы, а также в сельсоветах созданы групповые чаты в мессенджерах с населением, находящимся в зоне подтопления. Оповещение происходит моментально в онлайн-режиме.

Где больше всего происходит взрывных работ?

Спасатели уже отработали на реке Уршак, Инзер и Ай. В планах - на реке Юрюзань .

На что обращают внимание при мониторинге рек?

Специалисты следят в первую очередь за уровнем воды через систему “Паводок 2.0”. Это происходит в онлайн-режиме через специальные камеры видеонаблюдения.

Каким прогнозируется апрель?

Осадки прогнозируются в пределах нормы. В мае прогнозируется такая же картина, отклонение будет составлять максимум один градус.

Как спасатели реагируют на нестандартную погоду?

Гидрометцентр дает прогноз спасателям на 3 дня. А что касается паводка, то специалисты ориентируются на систему “Паводок 2.0” - здесь прогноз обновляется каждый час.

Вода в подвалах частных домов: опасно ли это?

В соответствии с санитарными правилами подвалы должны быть сухими. Вода в подвале способствует размножению насекомых. Затопленные продукты нужно впоследствии обязательно подвергать термической обработке. После того, как подвал, колодец или скважина попали под затопление, воду нужно обязательно проверить, а в пищу использовать привозную или кипяченую воду.

Появляются ли в соцсетях фейки о паводке?

Да. Иногда недружественные страны распространяют такую информацию, но власти вместе с журналистами оперативно доносят правду до жителей.

Есть ли сейчас районы, которые подвержены опасности?