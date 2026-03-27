В Уфе прошел этап олимпиады по истории предпринимательства

В Уфе состоялся региональный этап 12-й олимпиады по истории российского предпринимательства. 120 студентов и аспирантов, представляющих пять крупнейших вузов республики, показали свои знания и поборолись за звание знатока истории бизнеса.
Ребята отвечали на вопросы на знание биографий известных меценатов и купцов, решали тестовые задания и кроссворд, узнавали предпринимателей по фото и писали эссе по истории развития бизнеса в России. Участник с лучшим результатом представит Башкортостан на федеральном этапе в Москве.
Так, в 2025 году студент Уфимского университета науки и технологий, став победителем регионального этапа, достойно представил республику на всероссийском финале, заняв второе место. Мероприятие проводится Башкортостанским региональным отделением общероссийской общественной организации «Деловая Россия» совместно с Российским историческим обществом. Всего за прошедшие годы в олимпиаде приняли участие более 50 тысяч человек.