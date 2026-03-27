Жители Башкирии на майских праздниках отдохнут меньше обычного

Майские каникулы в этом году станут самыми короткими за последние восемь лет. Согласно постановлению правительства РФ, выходные дни в мае 2026 года разделены на два периода: с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда) и с 9 по 11 мая (День Победы).