В Башкирии задержали преступника, который скрывался 11 лет

В Башкирии задержали мужчину, который более 10 лет находился в федеральном розыске. По данным следствия, в 2015 году злоумышленник 1990 года рождения был осужден за незаконный оборот наркотических средств. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

Однако на оглашение приговора осужденный не явился и был объявлен в розыск. На его след вышли сотрудники отделения розыска УФСИН России по РБ.

Выяснилось, что разыскиваемый на протяжении 11 лет проживал на территории Башкирии, используя чужие персональные данные.