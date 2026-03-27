Известно состояние пешехода, избитого пьяным водителем после ДТП в Уфе

В Уфе полицейские установили и задержали неадекватного мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на местного жителя, а после избил его. Поводом послужило банальное замечание.

Прохожий увидел, как мужчины распивают спиртные напитки во дворе жилого дома рядом с детской площадкой. Они, по словам очевидца, намеревались прокатиться на автомобиле, а на замечание отреагировали агрессивно. После словесной перепалки один из хулиганов вначале попытался наехать на пострадавшего, а затем избил его. Водитель в настоящее время задержан, с ним работают сотрудники полиции.