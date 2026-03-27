В Уфе прошло заседание Парламентского собрания Союза России и Беларуси

В Уфе состоялось совместное заседание трех комиссий Парламентского собрания Союза России и Беларуси. Так, за круглым столом собрались представители комиссий по бюджету, налогам и финансовому рынку, по экономической политике и по транспорту. Они рассмотрели 11 вопросов, внесли поправки и уже по всем пунктам решения.
Среди прочего, обсудили вопросы экономической деятельности и собственности Союзного государства, формирование бюджета на 2026 год, уменьшения профицита и планы на последующую трёхлетку 2027-2029 годов.
Ежегодно объем перевозок экспортных и импортных грузов между Россией и Беларусью увеличивается, поэтому важной темой для обсуждения стали вопрос по реконструкции участков автодороги М1 «Беларусь» и пункты пропуска на внешних границах союзного государства со странами СНГ, Монголией и Китаем.