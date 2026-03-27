В Башкирии аграрии завершают подготовку к весенне-полевым работам

Почвообрабатывающие и посевные машины к весенне-полевым работам готовы на 95%. Этой весной количество задействованных на полях агрегатов по сравнению с прошлым годом увеличится на 200 единиц. О том, как подготовились к новому сезону в одном из самых крупных хозяйств региона, – в нашем сюжете.

Совершенно новая, ни разу ещё не использованная на полях – это одна из шести бороновальных сцепок, которые в хозяйстве приобрели перед началом сезона. Агрегат шириной захвата в 22 метра предназначен для закрытия влаги и подготовки почвы к посеву.

С укомплектованием сцепок помогают студенты. Их в разгар сезона берут не просто на практику, но и временно трудоустраивают. Наравне с опытными механизаторами, садясь за руль трактора, они выполняют те же задачи.

Тем временем в гаражных боксах хозяйства проводят ремонт и техобслуживание техники. Этот погрузчик готовят к работе на зерноскладах. На нём, в частности, будут отгружать семена.

Более 60 тысяч гектаров сельхозугодий. Агропромышленное предприятие имени Калинина – одно из самых крупных хозяйств региона. К предстоящим весенне-полевым работам и в целом к сезону здесь подготовили свыше 100 единиц техники.