Школьные повара из Кармаскалинского района победили в конкурсе профмастерства

В школе деревни Савалеево работают лучшие повара Кармаскалинского района. Они победили в конкурсе профмастерства. Как кормят детей в небольших населенных пунктах?

Приготовить как дома – главный принцип этой небольшой столовой. С утра на плите уже кипят суп и компот, повара готовятся к наплыву детей. У Гульназ Кондрашовой за плечами почти 30 лет стажа – работала в санаториях, а последние месяцы кормит завтраками и обедами школьников деревни Савалеево.

В марте повар и ее помощница приняли участие в районном конкурсе профмастерства и забрали первое место. Теперь они носят звание лучших в муниципалитете. А у Гузель Туляшевой в школе учатся свои дети, а свекровь преподает, поэтому комиссия по питанию у нее самая строгая.

Питание здесь организовано два раза в день – завтраки и обеды. В школе учатся почти 200 детей, в том числе ребята с ОВЗ и из семей участников спецоперации. Меню сбалансированное, с учетом белков, жиров и углеводов.

Поставщик питания для большинства школ и детсадов района находится в деревне Кабаково. Всего в регионе создано 14 собственных площадок по выпуску полуфабрикатов и выпечки. За последние годы качество школьного питания заметно выросло, и это подтверждает статистика. Контроль начинается еще на этапе производства и продолжается вплоть до тарелки на столе. Система выстроена по-современному: меню с фотографиями блюд публикуют на сайтах школ, а доступ к нему можно получить по QR-коду. Родительские отзывы моментально поступают на дашборд Центра управления республикой.