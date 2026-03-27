СКР возбудил уголовное дело после гибели строителя в Башкирии

Вечером 23 марта текущего года на стройке ледовой арены в Дюртюлях произошла трагедия. При монтаже балки на металлической конструкции двое рабочих рухнули с высоты около 8 метров.

Один из мужчин скончался на месте от полученных травм, второй госпитализирован. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.