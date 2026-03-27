СКР возбудил уголовное дело после гибели строителя в Башкирии

Вечером 23 марта текущего года на стройке ледовой арены в Дюртюлях произошла трагедия. При монтаже балки на металлической конструкции двое рабочих рухнули с высоты около 8 метров.
Один из мужчин скончался на месте от полученных травм, второй госпитализирован. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Дюртюлинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
На место выезжала следственно-оперативная группа. Следователи изъяли документацию по охране труда и технике безопасности при ведении строительных работ, инициировали проверку в Гострудинспекции.
В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность на объекте, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
