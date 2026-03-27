В Башкирии 9-летний ребёнок погиб после укуса кошки

Врач-эпидемиолог Республиканской инфекционной больницы Надежда Байметова в рамках пресс-конференции «Башинформа» рассказала о погибших от бешенства.
Так, в 2025 году в Стерлитамакском районе погибшим оказался 9-летний ребёнок. Он играл с уличной кошкой, которая его укусила. Семья не сразу обратила внимание на травму. Сначала рана начала гноиться. Когда родители обратились к врачам, инкубационный период уже прошёл. Это привело к летальному исходу.
Похожий случай произошёл и в этом году. После укуса уличной кошки погиб человек.