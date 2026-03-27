В Башкирии проходит профилактический рейд «Грузовой автомобиль»

С начала года в республике произошло 50 аварий с участием грузового транспорта, погибли 12 человек. Чтобы минимизировать число подобных трагедий, Госавтоинспекция проводит профилактический рейд «Грузовой автомобиль». Он продлится до 17 апреля.

Особое внимание уделяют водителям, управляющим транспортом в состоянии опьянения, лишенным или не имеющим удостоверения, а также соответствию технического состояния и конструкции транспортных средств, в том числе наличию действующих диагностических карт, тахографа, нарушению режима труда и отдыха со стороны водителей.