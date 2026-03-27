В Башкирии женщине заплатят за ампутированную кисть

В Мелеузе прокуратура добилась защиты прав работника, который получил травму на производстве.
В феврале прошлого года сотрудница завода ЖБК получила травму на производстве. Женщине ампутировали кисть. Причиной несчастного случая назвали нарушение требований охраны труда.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда вследствие несчастного случая на производстве. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав работодателя выплатить пострадавшей 650 тысяч рублей.