Ассоциация застройщиков Башкортостана отмечает пятилетие

В Уфе состоялось заседание, приуроченное к пятилетнему юбилею Ассоциации застройщиков Башкортостана. Мероприятие прошло под председательством премьер-министра правительства республики Андрея Назарова. Он отметил, что создание ассоциации стало ответом на вызовы времени, включая проблемы обманутых дольщиков, отсутствие единой диалоговой площадки между властью и бизнесом, а также сложности с синхронизацией жилищного и инфраструктурного строительства.

По словам премьер-министра, за прошедшие годы сформировалась эффективная площадка для консолидации крупнейших игроков строительного рынка, где решаются важные вопросы градостроительной политики.

Также в рамках мероприятия был отмечен значительный рывок строительного рынка региона: за пять лет введено более 15 млн кв. м жилья, сформированы площадки с потенциалом 7,5 млн кв. м, а также ведется активная инфраструктурная подготовка территорий «Забелье» и «Зауфимье», куда вложено более 23 млрд рублей.