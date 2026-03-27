В Уфе обсудили вопросы международного сотрудничества в сфере образования

Совещание состоялось под эгидой федерального Минпросвещения. Обсуждение прошло на площадке Башкирского государственного педагогического университета.
Уфу посетили ректоры российских вузов, а также руководители организаций, задействованных в развитии русского языка за рубежом. По данным федерального Министерства, проекты в сфере образования реализуют более чем в 70 странах мира.
Площадка Акмуллинского университета для форума выбрана не случайно. Здесь обучаются 200 студентов из Кыргызстана. Вуз является единственным в России, выпускающим учителей киргизского языка и литературы.