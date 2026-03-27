Пять проектов из Башкирии вошли в число лучших инициатив премии «Служение»

Лучшие из свыше 63 тысяч человек. Сразу пять проектов из Башкортостана вошли в топ-110 инициатив Всероссийской муниципальной премии «Служение». Напомним, об этом на своих страницах в соцсетях рассказывал глава республики Радий Хабиров. Среди участников – двое жителей из Туймазов и Туймазинского района. Это ветеран спецоперации, имам-хатыб и депутат сельсовета Ринат Гарифуллин и ведущий специалист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Динара Габдрахимова, которая, рискуя жизнью, спасла детей из пожара.

Как имам-хатыб мечети Ринат Гарифуллин стоит во главе коллективного намаза. Однако его миссия давно вышла за пределы деревни. Когда началась спецоперация, он одним из первых в Тимирово подписал контракт с Минобороны. Взяв позывной «Хазрат», служил в танковом батальоне в мотострелковом полку «Башкортостан». Сначала механиком-водителем «Урала», потом начал возить боекомплекты и продовольствие. Защищал Родину вместе с Героями России Ильдаром Суфияровым и своим комбатом Андреем Мигуновым, которые получили звезду уже посмертно. Сам Ринат вернулся. Сейчас на передовой служит его внук.

Ринат Гарифуллин – депутат местного совета. Его проект на премию «Служение» – про заботу о людях, помощь семьям военнослужащих, благоустройство кладбищ, где хоронят героев. Служба для него не закончилась. Сейчас продолжает отдавать долг и в мирной жизни – лечить души, поддерживать и молиться.

А в нескольких километрах от мечети, в Туймазах, служение выглядит иначе. Динара Габдрахимова каждый день занимается профилактикой пожаров. Учит детей и проверяет дома. Но 29 мая прошлого года теория превратилась в реальность.

В подъезде было жарко, темно и нечем дышать. Вывела детей и не оставляла их до последнего, пока не убедилась, что они в безопасности. Свою историю и работу она описала в проекте «Человеческая ценность. Не быть равнодушным и служить людям».