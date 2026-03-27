В Уфе профсоюз работников госучреждений подвел итоги работы за 2025 год

В Уфе подвели итоги работы одного из крупнейших профсоюзов республики за 2025 год. Речь идет об объединении работников госучреждений и общественного обслуживания. Главными темами собрания стали результаты работы по защите прав членов профсоюза, финансовая прозрачность организации и перспективы развития.

Профсоюз отстоял интересы работников при нарушении трудового законодательства, при оформлении пенсионных начислений. Если бы членам объединения пришлось заплатить за эти услуги, то в совокупности эта сумма составила бы более 19 миллионов рублей. Поэтому охват коллективными договорами увеличился – на конец года он составил 88,4%.