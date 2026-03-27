В Башкирии мальчик провалился в яму, скрытую под снегом

В Туймазах помощь спасателей потребовалась 10-летнему ребёнку. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

Компания ребят гуляла по улице, когда один из мальчиков наступил на плотный снежный наст и скрылся из виду. Оказалось, ребёнок провалился в яму и застрял на глубине около 3 метров. К счастью, друзья мальчика не растерялись и сразу начали искать помощь.

Прибывшие спасатели установили приставную лестницу и спустились к ребёнку. Мальчика подняли на поверхность и передали медикам. Серьёзных травм он не получил.

