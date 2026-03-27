Радий Хабиров поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником
215 лет на страже
правопорядка. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и
сотрудники Росгвардии. Поздравил их и Глава Башкортостана. Радий Хабиров
отметил, что именно они обезвреживают преступников, обеспечивают безопасность
граждан.
Отдельно руководитель
региона поблагодарил ветеранов, которые подают пример своим коллегам. Также
сотрудники демонстрируют свой профессионализм при защите промышленных и
стратегических объектов, пресекают атаки беспилотников.
Вы обеспечиваете на
высоком уровне охрану общественного порядка, безопасность во время проведения
массовых мероприятий. Благодаря совместным усилиям в республике предупреждены
террористические и экстремистские проявления, не допущены противоправные
действия, сегодня личный состав подразделения Росгвардии республики продолжает
достойно выполнять служебные задачи в зоне проведения спецоперации.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Хочу
выразить глубокую признательность Главе Республики Башкортостан. Радий
Фаритович, ваша неизменная поддержка, внимание к задачам, стоящим перед
подразделениями Росгвардии, личное участие в укреплении материально-технической
базы, содействие реализации социальных программ для военнослужащих, сотрудников
и членов их семей, а также конструктивный диалог стали важным условием
эффективности нашей службы.
Александр Голуб, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан
В торжественной
обстановке Радий Хабиров наградил сотрудников орденами генерала Шаймуратова,
почетными грамотами республики, медалями Жукова. Также военнослужащим и
сотрудникам персонала были вручены ведомственные награды.
Очень
значимый праздник – День войск национальной гвардии Российской Федерации.
Сегодня награждали очень геройских парней, которые прошли специальную военную
операцию, а также обеспечивают безопасность наших граждан на территории
Российской Федерации.
Артур Ихсанов, помощник начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан по взаимодействию со СМИ