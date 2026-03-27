Без вспышек и массового дистанта. В Уфе обсудили итоги эпидсезона. В управлении Роспотребнадзора прошла пресс-конференция, на которой журналистам рассказали: за прошедший год обстановка оставалась стабильной, образовательные учреждения на дистанционный режим массово не переводились.
В преддверии эпидсезона активно проводилась вакцинация – привито более половины населения, благодаря чему удалось избежать вспышечной заболеваемости, отметили сотрудники ведомства. На сегодняшний день ситуация продолжает оставаться спокойной.
Особое внимание уделили растущей активности клещей: специалисты подробно объяснили, как защитить себя при выезде на природу и какие действия предпринять в случае присасывания паразита. Кроме того, для безопасности здоровья жителей республики в столице будут проводиться обработки парков и скверов против кровососущих и грызунов.