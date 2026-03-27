В Уфе прошёл конгресс по первичной медико-санитарной помощи

Более 1300 новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий было введено в прошлом году в стране. Такие данные сегодня озвучил министр здравоохранения России. Отдельно Михаил Мурашко выделил достижения Башкортостана в этом направлении. Уфа не просто так сегодня принимала Всероссийский конгресс по первичной медико-санитарной помощи.
В здании конгресс-холла «Торатау» представители лечебных учреждений Башкортостана, ведущие эксперты отрасли, руководители республиканского Минздрава и гости из других регионов страны. В Уфу они приехали обсудить вопросы первичной медико-санитарной помощи.
Участников всероссийского конгресса в Уфе в режиме видеоконференцсвязи поприветствовал министр здравоохранения России. Михаил Мурашко поблагодарил республику за организацию форума и дал высокую оценку модернизации первичного звена медицины в Башкортостане.
За каждой из этих цифр – люди, которые вовремя получили помощь, избежав тяжелых последствий, отметил федеральный министр. Также он выразил уверенность, что регион продолжит динамичное развитие на благо жителей.
Профилактика и раннее выявление заболеваний – это основные задачи первичного звена здравоохранения. От того, насколько качественно оказывается медицинская помощь в поликлиниках, амбулаториях и ФАПах, во многом зависит будущее здоровье нации. В Башкортостане это хорошо понимают, судя по масштабам модернизации системы.
Совершенствовать первичную медико-санитарную помощь за счёт внедрения инновационных и цифровых технологий, современных стандартов диагностики и лечения, а также укреплять межведомственное взаимодействие. Об этом прежде всего шла речь во время пленарного заседания всероссийского конгресса.
Для повышения доступности медицинских услуг в Башкортостане запущены такие проекты, как «Школьная медицина», по районам республики колесят «поезда здоровья». Внедряются и новые форматы работы, такие как акция «Ночь диспансеризации» или медосмотры для участников СВО. Всё это направлено на достижение целей и показателей, которые ставятся национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».