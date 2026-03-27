В Уфе прошёл конгресс по первичной медико-санитарной помощи

Более 1300 новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий было введено в прошлом году в стране. Такие данные сегодня озвучил министр здравоохранения России. Отдельно Михаил Мурашко выделил достижения Башкортостана в этом направлении. Уфа не просто так сегодня принимала Всероссийский конгресс по первичной медико-санитарной помощи.

В здании конгресс-холла «Торатау» представители лечебных учреждений Башкортостана, ведущие эксперты отрасли, руководители республиканского Минздрава и гости из других регионов страны. В Уфу они приехали обсудить вопросы первичной медико-санитарной помощи.

Это очень важный вопрос на сегодняшний день, потому что основная всё-таки работа стоит на первичном звене. Пациент, который заболел, первым обращается в поликлинику и первую помощь получает в поликлинике. Поэтому это основа основ нашей медицины. Зинера Усманова, заведующая центром здоровья поликлиники ГКБ Дёмского района г. Уфы

Это очень важно и очень приятно, что это на площадке города Уфы проходит, в Башкортостане. Потому что мы из Амурской области сюда приезжаем не первый раз. Зная, что выстроены достаточно серьезные, хорошие стратегически важные для оказания помощи именно в поликлинических подразделениях процессы, хотелось бы посмотреть, поделиться опытом. Светлана Леонтьева, заместитель председателя правительства, министр здравоохранения Амурской области

Участников всероссийского конгресса в Уфе в режиме видеоконференцсвязи поприветствовал министр здравоохранения России. Михаил Мурашко поблагодарил республику за организацию форума и дал высокую оценку модернизации первичного звена медицины в Башкортостане.

За пять лет в регионе введено 495 быстровозводимых модульных объектов, проведен ремонт в 82 зданиях, установлено почти 19 тысяч медицинского оборудования и 657 единиц автотранспорта. Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации

За каждой из этих цифр – люди, которые вовремя получили помощь, избежав тяжелых последствий, отметил федеральный министр. Также он выразил уверенность, что регион продолжит динамичное развитие на благо жителей.

Профилактика и раннее выявление заболеваний – это основные задачи первичного звена здравоохранения. От того, насколько качественно оказывается медицинская помощь в поликлиниках, амбулаториях и ФАПах, во многом зависит будущее здоровье нации. В Башкортостане это хорошо понимают, судя по масштабам модернизации системы.

Совершенствовать первичную медико-санитарную помощь за счёт внедрения инновационных и цифровых технологий, современных стандартов диагностики и лечения, а также укреплять межведомственное взаимодействие. Об этом прежде всего шла речь во время пленарного заседания всероссийского конгресса.

Нам есть чем поделиться. У нас есть наработки в этом направлении. Вы знаете, что Глава Республики Башкортостан отдельное внимание уделяет сельскому здравоохранению, у нас самое большое количество ФАПов. Наш проект «Цифровой ФАП» занял вообще первое место по Российской Федерации. Поэтому активно будем делиться с коллегами. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан