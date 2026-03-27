В Башкирии впервые изготовили беговой протез

В Уфе изготовили первый в республике беговой протез. Его обладателем стал ветеран СВО. Во время выполнения боевой задачи мужчина лишился ноги. Однако теперь отсутствие конечности не мешает участнику спецоперации вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Прямая спина, расслабленные плечи и уверенный взгляд. Сразу видно: на дорожке – профессионал. О том, что бежит он с помощью протеза, на который встал всего пару дней назад, сразу и не подумаешь.

Все, кто видел Артема Сулейманова после протезирования, с восхищением называют его киборгом. Он ловко преодолевает препятствия и твердо стоит на своих двоих, ведь искусственное устройство теперь буквально заменяет ногу. Конечности участник СВО лишился во время выполнения боевой задачи – наступил на мину. После ампутации следовала долгая реабилитация.

Артём Сулейманов рассказывает: он всегда был оптимистом, а этот разговор только добавил уверенности в себе. До начала специальной военной операции мужчина увлекался футболом и легкой атлетикой. И, вернувшись с передовой, твердо решил продолжать заниматься спортом. А потому и протез он выбрал необычный.

В целом спортивные протезы сегодня не новшество, и назначения у них самые разные. Их применяют для бега, езды на велосипеде, горных лыжах или сноуборде, а также для плавания и командных игр. Популярны такие устройства как среди спортсменов-любителей, так и паралимпийцев. А с 2025-го ими обеспечивают и ветеранов спецоперации в рамках проекта Минобороны. В этом году в республике протезы получат еще 9 человек.

Спорт – один из лучших способов реабилитации, уверяют специалисты. Но для людей с особенностями здоровья он должен быть и безопасным. Именно таким является современный мечевой бой. Он улучшает координацию и навыки передвижения, повышает мышечный тонус и общую физическую активность. А значит, будет полезен и тем, кто только учится жить с протезом.