В Башкирии устраняют карстовый провал, в который провалился автомобиль

В Бирском районе пытаются устранить карстовый провал. Напомним, накануне в селе Старобурново автомобиль провалился в образовавшуюся прямо на проезжей части воронку.
Талые воды размыли грунт, после чего асфальт провалился, а на его месте появилась яма диаметром около 20 метров. Водитель успел выбраться из машины.
Сегодня специалисты начали засыпку провала глиной. С помощью полноприводного КАМАЗа совершено несколько десятков рейсов. Но, несмотря на это, размеры провала по-прежнему выглядят внушительно. Рядом также находятся жилые дома. Здания были обследованы специалистами.