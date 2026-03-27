В Башкирии устраняют карстовый провал, в который провалился автомобиль

В Бирском районе пытаются устранить карстовый провал. Напомним, накануне в селе Старобурново автомобиль провалился в образовавшуюся прямо на проезжей части воронку.

Талые воды размыли грунт, после чего асфальт провалился, а на его месте появилась яма диаметром около 20 метров. Водитель успел выбраться из машины.