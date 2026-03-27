Радик Юльякшин поделился секретами успеха со студентами БАГСУ

Секрет жизненного успеха от звезды. В Башкирской академии госуправления Радик Юльякшин принял участие в лектории. Мероприятие прошло в формате диалога. Слушателями были будущие управленцы, юристы и экономисты.
В центре обсуждения – история трансформации простого черниковского мальчишки в признанного мастера сцены. Народный артист Башкортостана поделился со студентами опытом преодоления жизненных препятствий, поиском своего пути в искусстве и принципами, которые позволили ему добиться успеха и признания.
Его биография – яркий пример достижения профессиональных высот благодаря упорству и труду, что особенно ценно для молодого поколения. Отметим, что подобный формат встреч проводится в БАГСУ не в первый раз и уже полюбился студентам.