В Уфе завершился фестиваль «Театральная весна»

В Уфе сегодня подвели итоги «Театральной весны». Один из самых значимых республиканских фестивалей вернулся после девятилетнего перерыва. За неделю на театральных площадках Уфы драматические коллективы со всего Башкортостана представили лучшие спектакли, поставленные за два года на русском и башкирском языках.

«Театральная весна» открылась в Башдрамтеатре и завершается здесь же, закольцевав семидневный марафон символично 27 марта, в Международный день театра. За минувшую неделю зрители увидели десятки спектаклей – от классической драмы до современных постановок.

Фестивальная программа началась со спектакля Театра кукол «Руслан и Людмила» по всем известному произведению Пушкина. А Сибайский театр драмы имени Арслана Мубарякова представил уфимскому зрителю постановку «Крылатый генерал». Это рассказ о жизни и боевом пути Героя Советского Союза Тагира Кусимова. Чтобы проникнуться его историей, творческий коллектив побывал в Абзелиловском районе и прошел по тропинкам детства героя.

Все театры республики показали свои лучшие работы. Для обсуждения спектаклей и определения лауреатов фестиваля создали экспертный совет. В него вошли авторитетные театральные критики и деятели культуры из Уфы, Москвы и Казани. Возглавила жюри арт-директор фестиваля, театровед, доцент, заведующая кафедрой Уфимского института искусств Айсылу Сагитова. Эксперты оценили 13 спектаклей.

Также на фестивале прошли мастер-классы и профессиональные лаборатории. В том числе занятия по сценической речи, маркетингу, продажам и применению современных технологий в театре. Поделились своим профессиональным опытом и приглашенные гости.

На открытии фестиваля председатель Союза театральных деятелей республики Алмас Амиров объявил о восстановлении специальных премий имени Арслана Мубарякова и Бедер Юсуповой. Их вручили на церемонии закрытия.

Также были отмечены лучшие в своем деле – это актерский ансамбль, дуэт, исполнитель женской роли второго плана, исполнитель мужской роли второго плана. И, конечно, гран-при.