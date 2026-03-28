Глава Башкирии посетил площадку благотворительной акции «Ищу человека»

Радий Хабиров пообщался с зоозащитниками и обсудил проблему бездомных животных. Встреча прошла в неформальной обстановке во время посещения акции «Ищу человека» в уфимском парке Якутова. На мероприятии волонтеры пристраивают брошенных собак и кошек. В ходе беседы одна из хозяек приюта поделилась планами по строительству реабилитационного центра для животных с тематическим парком. И власти по возможности окажут поддержку.

Игровая зона в парке Якутова сегодня напоминает пункт знакомств. Хвостатые приветствуют друг друга и, конечно, людей. Здесь нет вольеров и клеток – волонтеры держат собак на поводках. Акция «Ищу человека» собирает тех, кто готов взять ответственность за брошенное животное. И сегодня здесь особый гость. Радий Хабиров признался, что и сам опытный собаковод.

С представителями приютов Радий Хабиров обсудил условия содержания бездомных собак и кошек. Руководительница одного из центров рассказала о планах построить туристический реабилитационный комплекс с тематическим парком. Основная задача – поддержать не только братьев наших меньших, но и людей в тяжёлой жизненной ситуации при помощи общения с животными. Также инициаторы проекта планируют спасать и выхаживать диких зверей, пострадавших от рук браконьеров. Глава региона пригласил зоозащитницу на один из ближайших «Инвестчасов».

Акция «Ищу человека» впервые стартовала два года назад. С этого времени состоялись уже 12 подобных мероприятий, благодаря которым более 270 собак нашли новых хозяев. Волонтеры рассказали, что сейчас немало случаев, когда пристраивать приходится животных, чьи владельцы ушли в зону СВО.

В рамках акции ветеринары информируют население о важности вакцинации домашних животных против вирусных заболеваний, в том числе бешенства. Прививка значительно дешевле и эффективнее, чем последующее лечение. На площадке также представили фотовыставку и экспозицию картин художественной школы.

Как отметил Радий Хабиров, содержать дома животных – это большая ответственность. Увы, не все понимают это, в результате чего кошки и собаки и оказываются на улице. По итогам такой неформальной встречи Радий Хабиров выразил заинтересованность помогать сообществам неравнодушных зооволонтеров.

Отрадно, что в Уфе, в республике очень сильное сообщество неравнодушных людей, готовых помочь бездомным питомцам. Постараемся придать этому направлению дополнительную энергию, в том числе через меры господдержки социальных проектов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан