В Башкирии дан официальный старт весенним субботникам

Во всех городах и районах республики коммунальные службы и волонтеры вышли на первые масштабные уборки. Они продлятся несколько недель, самое главное, что должны сделать участники, – убрать зимнюю пыль и мусор, чтобы в муниципалитетах было комфортно и безопасно для здоровья.

Борьба со снегом не прекращается даже весной, причем в таком символическом месте. Территорию спортивного центра расчищают от сугробов. Чтобы у участников субботника было больше мотивации, для них устроили своеобразный квест. Найдя необходимые артефакты и приняв участие в викторине, они могли получить приятные подарки.

А вот в Шаранском районе для уборки задействовали тяжелую артиллерию. Тракторы, которые всю зиму сгребали снег, теперь, наоборот, раскидывают его по асфальту, еще и утрамбовывая для ускорения таяния.

Весенние субботники – это вопрос не только чистоты, но и здоровья. Грязь убирают, чтобы не дышать пылью с реагентами. В Баймаке активно подметают дороги.

Вопрос наведения порядка в городах и районах на контроле держит глава республики. Радий Хабиров поручил властям на местах подготовить всё необходимое, чтобы выстроить этот процесс максимально эффективно.