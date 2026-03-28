Из Уфы в зону СВО отправились бойцы полка «Башкортостан»

С напутственными словами к ребятам обратился заместитель премьер-министра правительства республики. Ирек Сагитов отметил, что, пока военнослужащие работают на передовой, Башкортостан будет во всём помогать и поддерживать их семьи. Бойцы также будут обеспечены всем необходимым. Для этого идёт формирование очередного гуманитарного конвоя.

Отдохнул хорошо. С семьей, с детьми путешествовал. Съездили в Белорецкий район, в Архангельский район. Там красиво. Возвращаемся к своим ребятам с новыми силами. Надеюсь, в следующий раз уже насовсем вернемся домой с победой.

Также в республике продолжается набор в войска беспилотных систем. Это новый род войск, который создали в прошлом году. Рассматриваются кандидаты от 18 до 45 лет. Приветствуется наличие знаний, умений или образования в области робототехники, управления дронами, электромеханики, электроники, программирования. Записаться на службу по контракту можно, обратившись в свой военный комиссариат, в пункт отбора на военную службу по контракту или оставив заявку на «Госуслугах».