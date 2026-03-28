Делегация из Башкирии приняла участие в мероприятиях к 90-летию школы в ЛНР

Делегация республики приняла участие в мероприятиях, посвященных 90-летию Петровской школы в Луганской Народной Республике. Ровно 10 лет она носит имя Героя России, командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова.

Депутат Госсобрания Башкортостана Рустем Ахмадинуров вручил представителям школы сертификаты на приобретение спортинвентаря и книги о республике. Также представители делегации встретились с женщинами-волонтерами, участницами проекта «Первая юрта», которые заботятся о бойцах в госпиталях.