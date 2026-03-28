Депутат из Башкирии просит запретить британский сериал, искажающий историю

Обсуждению не подлежит. Депутат Госсобрания Башкирии Ильдар Исангулов обратился в Следственный комитет России с просьбой запретить иностранный сериал об альтернативной истории. Речь о ленте «Британские СС», в которой рассказывается о союзе СССР и Третьего рейха.

Пятисерийный фильм был снят в 2017 году и сейчас есть в свободном доступе на площадках для кинопоказа. Доступна и книга, по которой был экранизирован сериал. По мнению Исангулова, авторы умышленно формируют у зрителя ошибочное представление о зачинщиках и итогах войны, понесённых участниками экономических и военных потерях, победивших и проигравших сторонах. Автор инициативы просит удалить картину со всех ресурсов.