В Башкирии ледоход на реках начался раньше срока

Ледоход на реках республики начался раньше средних многолетних значений. Повлияла аномально теплая мартовская погода. Традиционно первыми вскрываются горные и степные реки. Люди делятся в соцсетях видеороликами с плывущими по течению льдинами. Наибольший подъем уровня воды за сутки зафиксирован на реке Инзер.