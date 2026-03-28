В Башкирии ледоход на реках начался раньше срока

Ледоход на реках республики начался раньше средних многолетних значений. Повлияла аномально теплая мартовская погода. Традиционно первыми вскрываются горные и степные реки. Люди делятся в соцсетях видеороликами с плывущими по течению льдинами. Наибольший подъем уровня воды за сутки зафиксирован на реке Инзер.
На контроле находится одна ситуация в Абзелиловском районе, подтопление участка автодороги в населенном пункте Озерное. Профильные службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации на водоемах, применяются беспилотники. Муниципальные власти на местах ведут оповещение граждан.