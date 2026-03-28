В Башкирии школьникам рассказали о мерах безопасности во время весенних каникул

Как не только потушить возгорание, но и оказать помощь человеку на воде. Сотрудники МЧС сегодня провели инструктаж для школьников. Основная цель – обезопасить детей во время весенних каникул.

Пусть в ближайшие дни никому не придётся набирать это номер, говорят сотрудники МЧС. Но для профилактики инструктаж от профессионалов лишним не будет. Школьникам рассказывают о мерах безопасности во время весенних каникул.

Вместе с весенними каникулами пришли и тёплые деньки. Лёд стремительно тает – к водоёмам лучше не подходить. Осторожнее необходимо быть и с огнём, инструктируют пожарные. Заодно показывают, как пользоваться огнетушителем. Основная цель мероприятия – рассказать и напомнить о мерах безопасности, чтобы дети знали, как вести себя в экстренных ситуациях.

Это не просто школьники, а ещё и воспитанники подросткового клуба. Они обучаются по системе «Юнармеец». Поэтому оказать доврачебную помощь или элементарно развести костёр в лесу, в случае если заблудился, они умеют.